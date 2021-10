Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, A 81, Lkr. Rottweil) Auto in Brand geraten (10.10.2021)

Villingendorf, A 81, Lkr. Rottweil (ots)

Am Sonntagvormittag ist es auf der Bundesautobahn A 81 im Bereich Villingendorf zu einem Motorbrand an einem Audi Q3 gekommen. Der Fahrer des Audis war kurz vor 11 Uhr zwischen den Autobahnanschlussstellen Rottweil und Oberndorf am Neckar in Richtung Stuttgart unterwegs, als aus dem Motorraum des Wagens Rauch aufstieg. Der Mann lenkte den Audi auf den Standstreifen, stieg aus und verständigte die Feuerwehr. Zwischenzeitlich griff das im Motorraum entstandene Feuer auf den gesamte Wagen über. Die mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften anrückende Freiwillige Feuerwehr aus Rottweil brachte den Brand schließlich unter Kontrolle. Während den Löschmaßnahmen musste die rechte Fahrspur der Autobahn in Richtung Stuttgart vorübergehend gesperrt werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um den Abtransport des mit mehreren tausend Euro erheblich beschädigten Audis.

