POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Auto zerkratzt mit mehreren möglichen Tatorten (08./10.10.2021)

Radolzfell am Bodensee (ots)

Am vergangenen Wochenende hat ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand mutwillig den Lack eines weißen Audi Q3 zerkratzt und einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro angerichtet. Über das Wochenende war das Auto in der Bodenseestraße, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Eisenbahnstraße und in der Tegginger Straße in Radolfzell abgestellt. Das Revier Radolfzell ermittelt nun wegen begangener Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise, unter 07732 95066-0, entgegen.

