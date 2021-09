Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100921-704: Zwei Verletzte bei Unfall auf der L414

Radevormwald (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Radevormwald-Dahlerau sind heute Morgen zwei Beteiligte mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Gegen 10.15 Uhr hatte ein 79 Jahre alter VW-Fahrer aus Radevormwald von der Straße "Im Wiesengrund" nach links auf die Landstraße 414 abbiegen wollen. Im Einmündungsbereich kam es dabei zu einem Unfall mit dem Citroen einer 20-jährigen Wuppertalerin, die auf der L 414 in Richtung Wuppertal unterwegs war. Beide Unfallbeteiligte erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen; Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser nach Wuppertal und Schwelm. Die 78-jährige Beifahrerin des VW überstand den Unfall vermutlich unverletzt, kam aber auch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die L 414 war im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

