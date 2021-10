Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Beim Vorbeifahren geparktes Auto beschädigt und geflüchtet (09./10.10.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Sonntag, 13.00 Uhr, in der Ekkehardstraße. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen auf Höhe Hausnummer 12 in einem gekennzeichneten Parkplatz abgestellten Jeep und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, dies der Polizei Radolfzell, Telefon 07732 95066-0, zu melden.

