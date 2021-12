Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Ermittlungen zum Gebäudebrand am Schützenplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Wittmund - Ermittlungen zum Gebäudebrand am Schützenplatz

Zu dem Brandgeschehen in einem Mehrparteienhaus am Schützenplatz in Wittmund vom vergangenen Wochenende gibt es neue Erkenntnisse.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden kann. Nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Polizei bittet weiterhin die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

Bei dem Brand am Schützenplatz waren in der Nacht zu Sonntag, 12.12.2021, 15 Personen, darunter drei Kinder, verletzt worden. Mehr als 100 Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz sowie mehrere Rettungswagen und Notärzte. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell