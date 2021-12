Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ohne Fahrerlaubnis gefahren +++ Südbrookmerland - Pedelec-Fahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in Aurich. Ein 39 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 13.10 Uhr auf der Dornumer Straße unterwegs. An der Kreuzung Osterbusch übersah er offenbar einen haltenden 31-jährigen VW-Fahrer und fuhr auf. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Pedelec-Fahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland ist am Donnerstag ein Pedelec-Fahrer verletzt worden. Ein 67-jähriger VW-Fahrer wollte gegen 16.50 Uhr von einem Parkplatz auf die Bundesstraße fahren und übersah hierbei offenbar einen 26-jährigen Pedelec-Fahrer. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

