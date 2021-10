Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin auf Josefstraße angefahren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 23-Jährige am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Nach Angaben der Radfahrerin wollte sie gegen 18.45 Uhr von einem Parkplatz an der Fuistingstraße die Josefstraße in Richtung eines Schnellimbisses überqueren, als ein Autofahrer von der Fuistingstraße auf die Josefstraße abbog. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen die Ahauserin stürzte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Der Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren mit blonden, kurzen Haaren und Brille war mit einem blauen viertürigen Wagen unterwegs. Die Polizei bittet den Autofahrer sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

