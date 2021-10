Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Geisterradlerin verursacht Unfall

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 18 Jahre alte Radfahrerin am Montag bei einem Verkehrsunfall in Vreden zugezogen. Die Vredenerin war entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg der Alstätter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie mit einer entgegenkommenden Pedelecfahrerin zusammenstieß. Die ebenfalls in Vreden lebende 75-Jährige blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Eine medizinische Behandlung lehnte die 18-Jährige ab. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 250 Euro geschätzt.

