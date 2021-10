Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Mitfahrerin verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Mitfahrerin am Montag bei einem Verkehrsunfall in Epe. Die Gronauerin saß in dem Wagen eines 47 Jahre alten Ochtrupers. Der Autofahrer war auf der Nienborger Straße in Richtung Gronauer Straße unterwegs, als an der Kreuzung Nienborger Straße / Unland / Schelverweg das Fahrzeug einer 41 Jahre alten Frau einbog. Die Gronauerin hatte den Schelverweg aus Richtung Storkskamp kommend in Richtung Nienborger Straße befahren. Mutmaßlich durch die tiefstehende Sonne geblendet, übersah die Einbiegende das vorfahrtberechtigte Auto des Ochtrupers. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird mit rund 8.000 Euro beziffert.

