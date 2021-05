Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Pedelec-Akku gestohlen

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in eine Garage an der Salzstraße eingedrungen. Sie entwendeten den verschlossenen Akku eine darin abgestellten Pedelecs. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 700 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell