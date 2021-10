Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Junge nach Kollision mit Bus verstorben

Gronau (ots)

Seinen schweren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall erlegen ist ein Achtjähriger am Mittwochmorgen. Der Junge aus Gronau ist nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 07.10 Uhr beim Überqueren eines Fußgängerüberweges des Kreisverkehres Herzogstraße / Königstraße von einem abbiegenden Bus erfasst und überrollt worden. Der Busfahrer kam von der Herzogstraße aus Richtung Karlstraße und bog nach rechts auf die Königstraße Straße in Richtung Enscheder Straße ab. Der Rettungsdienst brachte das schwerstverletzte Kind in das Klinikum "Medisch Spectrum Twente" in Enschede. Von dort wurde mitgeteilt, dass er in Folge der Verletzungen verstorben ist. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Betreuung der Betroffenen. Für die Unfallaufnahme, unterstützt durch Experten des Verkehrskommissariats Ahaus, mussten die Königstraße und die Herzogstraße gesperrt werden.

