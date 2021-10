Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Akku gerät in Brand

Stadtlohn (ots)

Gebäudeschäden entstanden bis auf ein angeschmorter Fensterrahmen und gesprungenes Glas vermutlich nicht, aber Gerätschaften wurden bei einem Brand in Stadtlohn in Mitleidenschaft gezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist von einer technischen Ursache der Flammen in einer Garage an der Vredener Straße auszugehen. Ein an einer Ladevorrichtung angeschlossener Pedelec-Akku zersprang in mehrere brennende Teile. Inventar geriet dadurch an mehreren Stellen innerhalb des Gebäudes in Brand. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

