Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Autoreifen zerstochen +++ Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Autoreifen zerstochen

In Wittmund haben Unbekannte die Reifen eines Pkw zerstochen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 17.15 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, in der Emdener Straße. Beschädigt wurden drei Reifen ein Hyundai Getz. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen

In Friedeburg ist am Donnerstag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 6.30 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem BMW auf der Hopelser Straße in Richtung Wiesmoor unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen geriet er nach einer Kurve auf den Seitenstreifen und daraufhin in einen Graben. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell