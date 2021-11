Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Diebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 18.00 Uhr und Mittwoch 08.00 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Porschestraße in Weissach zu. Im Bereich einer Baustelle war ein LKW abgestellt, auf dessen Ladefläche sich ein Nass-/Trockensauger der Marke Hilti, eine Autobatterie sowie eine blaue Kabeltrommel mit 50 Meter Kabel befanden. Die Täter entwendeten die Gegenstände im Wert von etwa 1.200 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, in Verbindung zu setzen.

