Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Neuhausen auf den Fildern: Fehlerhaft beschilderte Baustelle löst Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden aus

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 20:50 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Neuhausen in Fahrtrichtung München zu einem Unfall. Zum Aufbau einer temporären Nachtbaustelle befand sich ein LKW als fahrbare Absperrwand auf dem linken von drei Fahrstreifen hinter einer Linkskurve. Einer 20-jährigen Renault-Lenkerin gelang es nicht mehr rechtzeitig auszuweichen und sie prallte in der Folge gegen den Absperranhänger. Anschließend wurde ihr PKW nach rechts abgewiesen und stieß gegen eine 77-jährige VW-Lenkerin, welche sich auf der mittleren Spur befand. Schlussendlich kam sie auf der rechten Spur zum Stehen. Die Fahrerin des Renault wurde leicht verletzt und ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Verflechtungsstreifen, sowie der rechte Fahrstreifen mussten während der Unfallaufnahme gesperrt bleiben. Die Feuerwehr des Flughafens Stuttgart war mit drei Fahrzeugen inklusive eines eigenen Rettungswagens und acht Einsatzkräften vor Ort. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Baustelle nicht ordnungsgemäß eingerichtet war. Der Einsatz konnte knapp vier Stunden nach dem Unfall beendet werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

