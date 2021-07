Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Nahe - Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Segeberg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Kronsmoor" ist es am Dienstagnachmittag (13.07.2021), zwischen 17.40 Uhr und 18.40 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Vermutlich beim Ausparken wurde die Fahrertür eines geparkten Pkw beschädigt. Der Sachschaden an dem weißen Opel Corsa wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Itzstedt unter 04535/4399950 zu melden.

