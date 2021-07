Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruch in Kirche

Bad Segeberg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind von Sonntag auf Montag in eine Kirche in der Norderstedter Straße in Henstedt-Ulzburg eingedrungen und verursachten einen hohen Sachschaden. Durch eine Terrassentür gelangten sie im Zeitraum von Sonntag (11.07.2021), 13:30 Uhr bis Montag (12.07.2021), 08:15 Uhr in das Kirchengebäude, brachen in den Räumlichkeiten mehrere Türen auf und entwendeten Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Bereichs. Anschließend verließen sie das Gebäude wieder und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 040/528060.

