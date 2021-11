Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Diebstahl aus PKW

Zeugin sieht Täter flüchten

Kalkar-Wissel (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag (2. November 2021) gegen kurz nach 16 Uhr die Scheibe eines VW Tiguan eingeschlagen, der am Marktplatz an der Dorfstraße geparkt war. Anschließend schnappte sich der Dieb eine Handtasche aus dem Fußraum der Beifahrerseite. Eine Zeugin sah, wie der Tatverdächtige - ein älterer Mann, schwarz gekleidet - danach in einen schwarzen Opel Kombi stieg und in Richtung Kalkar flüchtete. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

