Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Diebstahl von Fahrzeugteilen - Zeugenaufruf

Wallhausen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 18.09.2021, 16 Uhr bis Sonntag, 19.09.2021, 10:45 Uhr kam es im Wallhäuser Gewerbegebiet zu einem Diebstahl von verschiedenen Fahrzeugteilen zum Nachteil eines Autohauses. An mehreren PKW wurden die Frontscheinwerfer und Frontstoßstangen entwendet. Wer kann Täterhinweise geben oder hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Tel.-Nr.: 0671/8811-100.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell