Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Handy aus der Hand geschnappt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 13:00 Uhr schnappte sich eine unbekannte Täterin das Smartphone einer 31 Jahre alten Frau. Die Frau befand sich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen. Sie hielt ihr Handy in der Hand, als die Täterin unvermittelt zugriff und es stahl. Unmittelbar danach übergab sie das Smartphone einem ebenfalls unbekannten Komplizen. Gemeinsam flüchteten die beiden anschließend in Richtung des Baumovals. Die Dame soll etwa 60 Jahre alt und 175 cm groß sein. Sie war schlank und trug blaue Oberbekleidung sowie ein blaues Kopftuch. Sie hatte einen dunkleren Teint. Ihr Erscheinungsbild wirkte auf die bestohlene Passantin südosteuropäisch. Der Mann soll etwa 180 cm groß sein. Er hatte eine kräftige Statur und trug eine weite Hose mit einem braunen Hemd. Zeugen, die Täterhinweise haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell