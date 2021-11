Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Zusammenstoß zwischen PKW und LKW

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 13:25 Uhr wollte ein 38-jähriger Tesla-Lenker von einem Firmenparkplatz nach rechts auf die Robert-Bosch-Straße in Schwieberdingen einbiegen. Da die Sicht nach links durch einen wartenden LKW verdeckt wurde, der den Tesla-Fahrer ausfahren lassen wollte, erkannte der 38-Jährige beim Abbiegevorgang einen weiteren 37 Jahre alten LKW-Lenker, der die zweite der beiden vorhandenen Spuren befuhr, zu spät. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß. Der Tesla war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 19.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell