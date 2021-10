Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in Baucontainer

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagmittag (13:00 Uhr) und Montagmorgen (06.20 Uhr) brachen Unbekannte in einen Baucontainer in der Straße "Auf dem Damm" ein. Um sich Zugang zu verschaffen, schoben die Täter eine Jalousie hoch und schlugen anschließend die Fensterscheibe ein. Ob die Einbrecher am Tatort unweit des "Penter Wegs" auch Diebesgut entwendet haben, ist bislang nicht bekannt. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/915300 entgegen.

