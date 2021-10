Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Unbekannte erbeuten Werkzeug aus Bauwagen

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (14.45 Uhr) und Montagmorgen (07.00 Uhr) verschafften sich Unbekannte in der Münsterstraße unerlaubt Zutritt zu einem Bauwagen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und nahmen neben diversen Lebensmitteln auch einen Stemmhammer an sich. Mit dem Diebesgut flüchteten sie anschließend vom Tatort, der sich in unmittelbarer Nähe zu einem Friedhof befindet. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei Dissen unter 05421/921390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell