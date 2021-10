Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Bad Iburg (ots)

Am frühen Sonntagabend, um 18.15 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Audi den Charlottenburger Ring in Richtung Münsterstraße. In Höhe der Hausnummer 46 übersah der junge Mann aus Hagen einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Mazda. Trotz eines Bremsmanövers gelang es dem Audifahrer nicht, einen Zusammenstoß mit der grauen Limousine zu verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda schließlich auf einen vorausfahrenden VW Passat geschoben. An allen Fahrzeugen ist ein Sachschaden entstanden. Die 59-jährige Beifahrerin des Mazdas wurde durch die Kollision leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Iburg beseitigte Betriebsstoffe, die von dem beschädigten Audi auf die Fahrbahn liefen. Während der Unfallaufnahme kam es zu lokalen Verkehrsbeeinträchtigungen.

