Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: 75-jähriger Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, befuhr eine 65-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford die Bruchstraße in Richtung Alfhausen. An der Einmündung zur Kuhstraße missachtete die Frau aus Alfhausen die Vorfahrt eines 75-Jährigen, der mit seinem Pedelec aus der Kuhstraße nach rechts in die Bruchstraße einbog. Trotz Ausweichversuche der Ford-Fahrerin kam es zum Zusammenstoß zwischen dem SUV und dem Pedelec. Dabei stürzte der Mann aus Alfhausen von seinem Rad und zog sich schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Eine Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Der ältere Herr wurde vor Ort von einem Notarzt betreut und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt trug der Verletzte keinen Sturzhelm.

