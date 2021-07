Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: PKW-Brand in Stadland-Schwei

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 22. Juli 2021, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem PKW-Brand in Schwei. Ein 72-jährige Mann aus Stadland befuhr mit einem PKW die Olympiastraße in Fahrtrichtung Vareler Straße und verlor dabei über mehrere hundert Meter Betriebsstoffe, ehe aus dem BMW Rauch aufstieg und das Fahrzeug in Brand geriet. Der Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Feuerwehren Schwei und Schweiburg konnten den PKW ablöschen. Die Verunreinigungen der Olympiastraße wurden durch eine Spezialfirma gereinigt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt circa 20.000 Euro.

