Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 22. Juli 2021, gegen 06:45 Uhr, befuhr ein Mann aus dem Landkreis Oldenburg mit seinem PKW die Hatter Landstraße in Richtung Tweelbäke. Aus bislang unbekannter Ursache kam der PKW Ford des 19-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte gegen zwei Bäume und kam in einem Graben zum Stehen. Der PKW-Fahrer verletzte sich leicht und wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus nach Oldenburg verbracht. An dem PKW entstand ein Sachschaden von circa 7500 Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell