Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Feldbrand in Prinzhöfte

Delmenhorst (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstag, 22. Juli 2021, gegen 16:50 Uhr, ein abgeerntetes Weizenfeld im Horstedter Weg in Prinzhöfte in Brand. Aufgrund der Witterung breitete sich das Feuer auf einer Fläche von circa 40 x 50 Metern aus. Durch die Feuerwehren Harpstedt, Prinzhöfte, Groß Ippener und Kirchseelte konnte der Brand gelöscht werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursachen dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell