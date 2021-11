Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 32-Jährigen bedroht und erpresst

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ermittelt die Kriminalpolizei Ludwigsburg gegen ein 32 Jahre alten Mann und eine 30 Jahre alte Frau. Im Zusammenhang mit angeblich nicht zurückgezahlten Schulden sollen die beiden einen ebenfalls 32-jährigen Mann mit Textnachrichten auf sein Mobiltelefon bedroht haben. Diesen Umstand wollte der 32-jährige am Dienstag gegen 17.40 Uhr bei der Polizei in Kornwestheim zur Anzeige bringen. Hier wurde er jedoch kurz vor dem Polizeirevier von den Tatverdächtigen abgefangen und in deren Auto gezerrt. Unter Schlägen sollen sie ihn aufgefordert haben, sein Mobiltelefon herauszugeben. Ein Fluchtversuch des Mannes im Bereich der Lammstraße scheiterte zunächst. Jedoch wurde ein unabhängiger Zeuge auf den Sachverhalt aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Tatverdächtigen ergriffen daraufhin sofort die Flucht, wurden aber gegen 22:40 Uhr im Zuge von Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Im Verlauf weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Wohnungstür des 32-Jährigen gewaltsam geöffnet worden war. Die Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

