Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Zeugen nach Unfall auf der L 1100 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 11.15 Uhr auf der Landesstraße 1100 in Oberstenfeld ein Unfall, zu dem das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, noch Zeugen sucht. Ein 50 Jahre alter Citroen-Lenker befuhr die L 1100 in Richtung Großbottwar und wollte den Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße geradeaus überqueren. Zeitgleich befand sich ein 82-jähriger Audi-Fahrer auf der Bahnhofstraße. Dieser wollte den Kreuzungsbereich mit der L 1100 seinerseits ebenfalls geradeaus passieren, um weiter in Richtung der Dürrenstraße zu gelangen. Beide Fahrzeuge stießen im weiteren Verlauf auf der Kreuzung zusammen. Der 82 Jahre alte Mann erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen dürfte ein Beteiligter bei "rot" in die Kreuzung eingefahren sein. Hierzu sucht die Polizei Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell