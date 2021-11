Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Badezimmerbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag entstand vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Clara-Schumann-Straße in Schwieberdingen. Im Badezimmer der Wohnung begann gegen 16.30 Uhr die in eine Wand eingelassene Heizanlage zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen befand sich mit 33 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Die Flammen griffen glücklicherweise nicht auf andere Teile der Wohnung über. Das Bad wurde jedoch vollständig zerstört. Insgesamt mussten rund 15 Personen das Mehrfamilienhaus verlassen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurden die Heizanalgen des gesamten Hauses überprüft. Es wurde kein weiterer Defekt festgestellt. Das Mehrfamilienhaus wurde belüftet, so dass die Bewohner wieder zurückkehren konnten.

