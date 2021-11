Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Zwei Verletzte bei Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Einen Schwer- und einen Leichtverletzten forderte am Dienstag ein Verkehrsunfall auf der K 1688 zwischen Eberdingen und Riet. Der 67-jährige Fahrer eines Volvo war gegen 14:55 Uhr auf der Kreisstraße von Riet in Richtung Eberdingen unterwegs und ein 32-Jähriger kam ihm mit seinem Fiat entgegen. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen kam der 32-Jährige im Verlauf einer leichten Rechtskurve zu weit nach links und stieß mit dem entgegenkommenden Volvo zusammen. Beide Autos kamen in der Folge von der Fahrbahn ab. Der 32-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Volvo kam mit leichten Verletzungen davon. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren neben drei Polizeistreifen Einsatzkräfte der Feuerwehr Eberdingen, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten, für die zwei Kranfahrzeuge benötigt werden, ist die Kreisstraße zwischen Riet und Eberdingen bis auf Weiteres noch gesperrt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

