Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Leonberg: Unfall zwischen Sattelzug und Skoda

Ludwigsburg (ots)

Eine kurzzeitige Sperrung der Fahrbahn im Bereich des Engelbergtunnels in Fahrtrichtung Heilbronn hatte ein Unfall zur Folge, der sich am Dienstag gegen 06.40 Uhr ereignete. Ein 36-jähriger Sattelzuglenker befuhr die Bundesautobahn 8 aus Richtung Karlsruhe kommend und wollte im weiteren Verlauf auf die BAB 81 in Richtung Heilbronn wechseln. Aufgrund der dortigen Baustelle und einem damit einhergehenden Überholverbot für LKW wollte der 36-Jährige auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er vermutlich einen 31 Jahre alten Skoda-Fahrer und touchierte den PKW. Dieser drehte sich in der Folge vor das Führerhaus und wurde quer zur Fahrbahn vor dem Sattelzug hergeschoben. Gleichzeitig streifte der Skoda an der linksseitig, baustellenbedingt eingerichteten Betonschutzwand entlang. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn kurzzeitig komplett gesperrt werden. Die Beteiligten konnten ihre Fahrzeuge anschließend in eine nahegelegene Betriebsumfahrung verlegen, wo die Unfallaufnahme stattfand. Der Skoda musste anschließend jedoch abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

