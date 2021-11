Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Batteriebrand löst größeren Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Rund 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren rückten am Dienstagmittag zu einem Unternehmen in Affalterbach aus. Dort war gegen 12:00 Uhr in einem Gebäude mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts eine Lithium-Ionen-Batterie in Brand geraten, die in der Folge eine weitere Batterie in Mitleidenschaft zog. Beide Batterien wurden umgehend in werkseigene Kühlbehälter verbracht und anschließend im Freien in Absetz-Kühlcontainer der Feuerwehr umgeladen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Gefahrstoffe in die Umgebungsluft gelangt waren, bat die Feuerwehr die Anwohner in Affalterbach vorsorglich darum, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Messungen ergaben jedoch keine entsprechende Schadstoffkonzentration. Die Warnmeldung wurde gegen 14:30 Uhr aufgehoben. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 90.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

