POL-NI: Ohne Versicherung und Führerschein unterwegs

Liebenau (ots)

(LUE) Am späten Mittwochabend, gegen 22:40 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hoya ein Kleinkraftrad im Bereich "Vor der Riede" in Liebenau. Bei der Kontrolle konnte zunächst ein schwarzes Versicherungskennzeichen festgestellt werden. Eine genauere Betrachtung ergab allerdings, dass es sich nicht um ein gültiges Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020, sondern um ein ebenfalls schwarzes, aber längst abgelaufenes Kennzeichen aus 2017 handelte. Somit war für den Roller kein Versicherungsschutz mehr gegeben. Der 33-jährige Rumäne konnte vor Ort ebenfalls keine Fahrerlaubnis vorweisen. Vielmehr gab er an, dass er noch nie eine besessen habe.

Neben der Untersagung der Weiterfahrt und der Sicherstellung des Kleinkraftrades ermittelt das Polizeikommissariat Hoya nun gegen den Fahrzeugführer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Pflichtversicherung.

