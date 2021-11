Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Freudental: versuchtes Tötungsdelikt - 41 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 52-jähriger Mann war Mitte vergangener Woche bei einer 41-jährigen Freundin in Freudental zu Besuch. Aus noch unbekannter Motivation, unvermittelt und ohne rechtfertigenden Grund soll die Frau den Freund während des Besuchs mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und sein T-Shirt angezündet haben. Der Geschädigte konnte sich, trotz erheblicher Brandverletzungen, selbstständig der brennenden Oberbekleidung entledigen, entsorgte diese in einem Mülleimer und verließ die Wohnung der Frau. Verwandte des Geschädigten besuchten diesen am Samstagnachmittag und stellten die davongetragenen Brandwunden fest. Sie alarmierten den Rettungsdienst und im weiteren Verlauf wurde auch die Polizei verständigt. Der 52-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte die 41 Jahre alte Tatverdächtige am Sonntag vorläufig festnehmen. In ihrer Wohnung stellten die Beamten entsprechende brennbare Flüssigkeiten fest, die beschlagnahmt wurden. Am Montag wurde sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen versuchten Mords und gefährlicher Körperverletzung erließ, diesen in Vollzug setzte und die Frau in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell