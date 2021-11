Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Planen von LKW und Anhänger aufgeschnitten

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen schnitten unbekannte Täter die Plane eines in der Jahnstraße in Weissach abgestellten LKW auf. In etwa 40 Metern Entfernung stand ein PKW-Anhänger, dessen Plane ebenfalls aufgeschnitten wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.700 Euro. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 999100, bittet Zeugen um Täterhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell