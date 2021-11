Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Gegenverkehr beim Überholen gefährdet - BMW prallt beim Ausweichen gegen Leitplanke

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 12.35 Uhr überholte ein unbekannter Fahrer eines weißen PKW auf der Neckartalstraße in Richtung Marbach am Neckar auf Höhe von Neckarweihingen, ohne wohl auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Ein entgegenkommender 60-jähriger BMW-Lenker konnte gerade noch nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Er touchierte hierbei jedoch die Leitplanke. Die gesamte rechte Fahrzeugseite des BMW wurde stark beschädigt. Bei dem unbekannten PKW könnte es sich möglicherweise um einen VW Golf handeln. Zeugen, die nähere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

