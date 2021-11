Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Eltingen: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Kanarienvögel verschwunden

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Stadtparks Leonberg in Eltingen ein. In der Wohnung befand sich ein großer Vogelkäfig, welcher auf den Balkon gestellt wurde. Die sieben Kanarienvögel aus dem Käfig fehlen. Es ist unklar, ob der Täter diese entwendete oder freiließ. Weiter entwendeten die unbekannten Täter Bargeld, Elektrogeräte und Uhren im Wert von insgesamt mehreren Tausend Euro. Der Sachschaden an den aufgebrochenen Türen wird auf 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605 - 0, bittet um sachdienliche Hinweise durch Zeugen.

