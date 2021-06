Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hampelmann auf Autodach

Idar-Oberstein (ots)

Am 09.06.2021 stellte eine junge Frau gegen 07:00 Uhr ihren PKW in der Straße Weidenberg in Idar-Oberstein ab. Als sie gegen 17:30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass jemand in ihrer Abwesenheit über die Motorhaube auf ihr Fahrzeugdach gestiegen ist. Hierbei entstanden Dellen im Blech des Fahrzeugs. Die Polizei Idar-Oberstein bittet nun um Zeugenhinweise bezüglich der Sachbeschädigung am PKW. Hinweise können telefonisch, als auch per E-Mail entgegengenommen werden.

