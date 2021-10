POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: 2.000 Euro Sachschaden angerichtet und abgehauen

Innerhalb von zirka 15 Minuten beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker oder eine unbekannte Fahrzeuglenkerin am Samstag einen geparkten Mercedes. Die 57-jährige Besitzerin des PKW stellte diesen gegen 11.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Heimtierbedarfs in der Buchener Carl-Benz-Straße ab. Als sie kurz nach 12 Uhr wieder zu ihren PKW kam, war dieser vorne rechts beschädigt. Offensichtlich war jemand mit seinem PKW beim Ein- oder Ausparken an dem Auto hängen geblieben. Anstatt den Unfall zu melden, machte sich der Schadensverursacher einfach aus dem Staub. An den Schäden in Höhe von zirka 2.000 Euro konnte die Polizei weiße Lackantragungen feststellen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Buchen: PKW kommt von der Fahrbahn ab - Rettungshubschrauber erforderlich

Ein PKW-Lenker kam am Samstagabend auf der Landstraße L 1095 bei Rosenberg, nahe der Abzweigung Bronnacker, links von der Fahrbahn ab. Der 58-Jährige war gegen 18.15 Uhr auf der Landstraße unterwegs gewesen, als er plötzlich ein medizinisches Problem hatte. Der Mercedes kam von der Fahrbahn ab, prallte in eine Böschung, wurde von dieser abgewiesen und kam schlussendlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Ersthelfer halfen dem Fahrer aus dem PKW. Er wurde lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von circa 9.000 Euro.

Mosbach: Abbiegeunfall mit Sachschaden

Beim Abbiegen kam es am Samstagabend auf der Mosbacher Straße zum Unfall. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Audi A3 gegen 21 Uhr die Mosbacher Straße in Richtung Neckarelz und unterschätzte beim Abbiegen in die Pfalzgraf-Otto-Straße die Entfernung eines herannahenden Audi TT. Es kam zum Unfall mit dem PKW des 23-Jährigen, der die Mosbacher Straße befuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

