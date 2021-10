Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall im Kreisverkehr

Zwei PKW prallten am Sonntagnachmittag im Kreisverkehr in der Heilbronner Saarlandstraße aufeinander. Der Peugeot befand sich gegen 17 Uhr im Kreisverkehr und fuhr in Richtung Neckartalstraße. Dabei missachtete der 66-jährige Fahrer die rote Ampelanzeige und kollidierte schließlich mit dem 54-jährigen Mercedesfahrer, welcher gerade von der Peter-Brückmann-Brücke kommend in Richtung Saarlandstraße fuhr. Durch den Unfall wurde eine Mitfahrerin im Mercedes leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 35.000 Euro.

Heilbronn: Radfahrer erleidet leichte Verletzungen nach Sturz

Ein Radfahrer fuhr am Samstagabend über die vermutlich rote Fußgängerampel in der Großgartacher Straße in Heilbronn und wurde dabei von einem PKW erfasst. Gegen 20 Uhr traf der VW Tiguan der 64-jährigen Fahrerin seitlich den 22-Jährigen mit seinem Pedelec, woraufhin dieser stürzte. Er verletzte sich und wurde von einem Notarzt behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Näheres ist zu den Verletzungen nicht bekannt, am Tiguan entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro.

Heilbronn: Fußgängerin beim Ausparken übersehen

Beim Ausparken übersah eine PKW-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Heilbronner Möbelhauses in der Neckargartacher Straße eine Fußgängerin. Gegen 14.25 Uhr erwischte die 41-jährige die 67-jährige Fußgängerin mit der linken hinteren Stoßstange ihres Seat Alhambra. Diese erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Heilbronn: Unbekannter verursacht Sachschaden an Bus

Bei einem Ausweichmanöver in der Ludwigsburger Straße in Heilbronn stieß am Samstagmittag ein Bus gegen ein Verkehrszeichen und einen Behälter mit Streusalz. Der Fahrer des Busses wollte gegen 11.13 Uhr einem entgegenkommenden PKW ausweichen, der in einer Rechtskurve zu weit auf die andere Fahrspur gekommen war. Hierbei stieß der Bus gegen ein Verkehrszeichen und den Streusalzbehälter. Beides wurde dabei beschädigt, ebenso wie der Frontbereich des Busses. Der unbekannte Fahrer des weißen PKW fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls, möglicherweise auch mit Hinweisen auf den Fahrer oder das Fabrikat des weißen PKW werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter folgender Nummer zu melden: Tel.: 07131 20406-0

Heilbronn: Motorradfahrer schwer verletzt

Beim Linksabbiegen von der Stuttgarter Straße in die Schmollerstraße in Heilbronn, erfasste am Samstagabend gegen 19.40 Uhr ein 48-Jähriger mit seinem BMW ein entgegenkommendes Motorrad. Der 52-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden, der Schaden am BMW beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Heilbronn: Kind nach Überqueren der Straße verletzt

Ein Kind wurde am Samstagmittag am Kreisverkehr zwischen der Lise-Meitner-Straße und der Max-Planck-Straße in Heilbronn von einem PKW angefahren. Der 84-jährige Fahrer fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Citroen von der Lise-Meitner-Straße in Richtung Kreisverkehr und übersah dabei das Kind, dass mit seinem Roller über den Fußgängerüberweg fuhr. Es kam zur Kollision, bei der das Kind Verletzungen davontrug und ins Krankenhaus gebracht wurde. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Talheim: 89-Jähriger infolge eines Unfalls verstorben

Nach einer Kollision zwischen einem Auto und einem Pedelecfahrer am 27. September in Talheim ist der bei dem Unfall schwer verletzte 89-Jährige am Samstag in einem Krankenhaus verstorben. Am Tag des Unfalls hatte die 47-Jährige am Steuer des Pkw gegen 11 Uhr die Sontheimer Straße in Fahrtrichtung Robert-Bopp-Straße befahren. An der dortigen Kreuzung war sie nach links auf die Bundesstraße 27 in Richtung Lauffen abgebogen. Zeitgleich wollte der 89-Jährige mit seinem Pedelec die Bundesstraße überqueren. Bei dem Zusammenprall zog sich der Mann Verletzungen zu. Zunächst kümmerten sich Ersthelfer um den Mann. Dann brachte eine Rettungswagenbesatzung ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag er später seinen Verletzungen.

Gundelsheim: Vorfahrt genommen - Über 50.000 Euro Sachschaden

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Gundelsheim. Ein 53-Jähriger war kurz nach 14 Uhr mit seinem Audi auf einem Feldweg aus Richtung Gundelsheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Bachenau unterwegs. Auf dieser Strecke übersah er vermutlich ein von rechts auf einem kreuzenden Feldweg heranfahrendes Traktorgespann, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 53 Jahre alte Audi-Fahrer wurde leicht verletzt, der 33-jährige Fahrer des Traktors blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro.

Heilbronn: In Wohnung eingebrochen

Unbekannte verschafften sich am Samstag, zwischen 16 Uhr und 21 Uhr, Zugang zu einer Wohnung in der Heilbronner Hundsbergstraße. Die Täter drangen in eine Untergeschosswohnung ein und durchwühlten das Mobiliar im Inneren. Nachdem sie ein elektronisches Gerät und Bargeld entwendeten, flüchteten die Langfinger unerkannt. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, sollten sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 melden.

