POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Kupferzell: Unbekannter stiehlt Kennzeichen

Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Freitag auf Samstag das hintere Kennzeichen, KÜN-X 430 eines schwarzen BMW mitsamt Kennzeichenhalterung und zerkratzte den Lack eines weiteren Fahrzeugs. Der BMW stand über Nacht auf einem Stellplatz im Schlehenweg in Kupferzell. Im selben Zeitraum von Freitag, 21.30 bis Samstag, 10 Uhr wurden die Scheibenwischer des neben dem Fahrzeug parkenden blauen BMW nach oben geklappt. Dadurch entstanden Kratzer an der Motorhaube. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten ist nicht auszuschließen, es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

