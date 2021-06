Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliererin beschädigt geparktes Auto

Diebe in Hellersen

Lüdenscheid (ots)

Ein Zeuge beobachtete gestern, 12 Uhr, auf der Philippstraße eine Frau, die sich an einem Golf zu schaffen machte. Sie habe den Scheibenwischer abgebrochen und damit mehrfach auf das Auto eingeschlagen. Anschließend riss sie eine Kennzeichenhalterung samt Kennzeichen ab und ging davon. Polizeibeamte konnten die 50-jährige Tatverdächtige noch in Tatortnähe antreffen. Das Kennzeichen fischten sie kurz aus einer nahe gelegenen Mülltonne. Die Beamten zeigten sie wegen Diebstahls und Sachbeschädigung an. Die Motivlage ist noch nicht abschließend geklärt. (dill)

Unbekannte trieben in der Nacht zu Dienstag ihr Unwesen in Hellersen. Am Flemingweg schoben sie die Tür einer Garage auf und entwendeten daraus einen Freischneider. An der Paracelsusstraße öffneten die Täter gewaltsam die Holztür einer Gartenlaube. Hier verschwand ein Poolreinigungsroboter. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

