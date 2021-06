Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen E-Bike

Kierspe (ots)

Unbekannte Diebe haben aus dem gesicherten Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses ein E-Bike gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag an der Kölner Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zum Verbleib des Focus Jamp HT5.5 NINE in grau/schwarz machen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell