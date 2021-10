Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.10.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Pfaffenhofen: Kind von Unbekanntem belästigt

Nachdem ein Unbekannter am Samstagabend ein Mädchen in Pfaffenhofen verfolgt und sexuell belästigt hat, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Das Kind war gegen 19.15 Uhr in der Pfarrgasse unterwegs. Nach eigenen Angaben verfolgte ein bislang unbekannter Mann das Kind bis in das Treppenhaus eines Gebäudes. Dort sprach er das Mädchen an und es kam zu einer sexuellen Belästigung. Als das Kind in eine Wohnung flüchtete, verließ der Unbekannte das Haus. Die Ermittlungen dauern an.

