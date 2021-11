Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Einen Gesamtsachschaden von etwa 12.000 Euro, zwei beschädigte Fahrzeuge, ein beschädigtes Garagentor und eine leichte verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 19:10 Uhr im Einmündungsbereich Feldbergstraße und Spitzholzstraße in Sindelfingen ereignet hat. Ein 20-jähriger Opel-Lenker befuhr die Feldbergstraße in Richtung Spitzholzstraße. Im Einmündungsbereich bog er nach rechts in diese ein und übersah vermutlich einen auf der Spitzholzstraße, aus Richtung Sindelfingen kommenden, vorfahrtsberechtigten 63-jährigen VW-Fahrer. Durch die Kollision beider Fahrzeuge kam der Opel von der Fahrbahn ab und prallte im weiteren Verlauf gegen ein Garagentor. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde anschließend, zur weiteren Behandlung, durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

