POL-HK: Heidekreis: Polizei Heidekreis beteiligt sich am landesweiten Joint Action Day »Proaktive Kontrollaktion Autoposer«

Heidekreis: Am Freitagabend, 17.09.2021 fand unter Koordination des Landeskriminalamtes Niedersachsen, in gemeinsamer Abstimmung mit den niedersächsischen Polizeidirektionen, ein landesweiter Joint Action Day »Proaktive Kontrollaktion Autoposer« (PROKA) statt. Anlass der Kontrollen war die Feststellung, dass sogenannte Autoposer häufig Akteure aus dem kriminellen Milieu oder kriminellen Clanstrukturen sind. Es ist zunehmend festzustellen, dass die Verkehrssicherheit unter dem Verhalten von Verkehrsteilnehmenden, die sich grob verkehrswidrig vorsätzlich über alle Regeln hinwegsetzen und mit hochmotorisierten Fahrzeugen den Straßenverkehr als ihre Bühne nutzen, leidet. Zur ganzheitlichen und umfassenden Bekämpfung der Clankriminalität fand daher der erste von weiteren landesweiten Kontrolltagen statt. Die Polizei des Heidekreises beteiligte sich an dieser Aktion und führte in der Zeit zwischen 18.00 und 03.00 Uhr Kontrollen im gesamten Kreisgebiet durch, bei denen insgesamt 38 Fahrzeuge zielgerichtet angehalten und überprüft wurden. 26 dieser Fahrzeuge waren ohne Beanstandungen, acht der 38 den "Autoposern" zuzuordnen. Die Ordnungshüter ahndeten insgesamt eine Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten und stellten darüber hinaus einen gefälschten Führerschein sicher. Außerdem waren zwei der Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs, also gar nicht im Besitz eines Führerscheins. Bei einem Fahrzeug, welches eher der "Tuning-Szene" zuzuordnen war, stellten die Kontrolleure verschiedene technische Veränderungen an Fahrwerk, Felgen und Spurplatten fest, die vor Gebrauch hätten vom TÜV angenommen werden müssen. Ein Erlöschen der Betriebserlaubnis war die Folge. Die gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der "Autoposer" werden ausgewertet.

