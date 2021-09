Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Kirchboitzen: Zigarettenautomat leergeräumt; Bad Fallingbostel: Einbruch in Rewe-Markt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.09.2021 Nr. 1

20.09 / Zigarettenautomat leergeräumt

Kirchboitzen: Unbekannte flexten in der Nacht zu Montag auf einem Tankstellenparkplatz in Kirchboitzen einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten sowohl die Zigarettenschachteln als auch die Geldkassette. Hinweise zum Verbleib der Beute nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

19.09 / Einbruch in Rewe-Markt

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Montag, gegen 04.00 Uhr drang ein Unbekannter in die Rewe-Filiale an der Straße Am Markt ein und löste kurz darauf Alarm aus. Der Täter flüchtete daraufhin aus dem Objekt. Der 170 bis 175 Zentimeter große Einbrecher trug einen schwarzen Rucksack mit heller Aufschrift "Adidas", dunkle Bekleidung, helle Handschuhe und helle Schuhe. Hinweise zum Täter bitte an den Zentralen Kriminaldienst unter 05191/93800.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell