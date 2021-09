Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Polizei nimmt Verdächtigen zum Tankstellenraub fest

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.09.2021 Nr. 3

17.09 / Polizei nimmt Verdächtigen zum Tankstellenraub fest

Bispingen: Polizeibeamte nahmen am Freitagmittag einen 21jährigen Heranwachsenden aus Bispingen fest, der im Verdacht steht, die Tankstelle an der Hauptstraße in Bispingen am Mittwochabend bewaffnet überfallen zu haben. Mit einem Durchsuchungsbeschluss waren die Ermittler auf dem Weg zur Wohnung des Verdächtigen, als dieser ihnen auf einem Fahrrad fahrend im Bereich des Ortskerns entgegenkam. Der Verdächtige wurde festgenommen, ihm wurden Handschellen angelegt. Anschließend begaben sich die Beamten zur Wohnung des Bispingers, um sie zu durchsuchen. Wie die Polizei auf die Spur des Verdächtigen kam und ob die Durchsuchung zum Auffinden von Beweismitteln führte, gab die Polizei am heutigen Tage nicht bekannt. Mit ersten Ermittlungsergebnissen ist nicht vor Mitte der nächsten Woche zu rechnen, so ein Polizeisprecher.

Am Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr überfiel ein einzelner Täter die Esso-Tankstelle an der Hauptstraße in Bispingen und forderte das 34jährige Opfer unter Drohung mit einer Schusswaffe auf, Bargeld und Zigaretten auszuhändigen. Nachdem er einen geringen dreistelligen Betrag sowie einige Packungen Zigaretten der Marke Marlboro erlangte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Behringen. Das Opfer blieb unverletzt.

